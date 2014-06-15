مقتل 7 من قوات الأمن الكردية بعد غارة جوية في ديالى

أعلنت الشرطة العراقية أن ما لا يقل عن سبعة من أفراد قوات الأمن الكردية قتلوا خلال غارة جوية على محافظة ديالى بشمال شرق العراق أمس السبت.

لكن الأمين العام لقوات الأمن الكردية أكد أن شخصين فقط قتلا قرب بلدة جلولاء خلال ما وصفه بـ"قصف"، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت القوات العراقية أو المتشددون هم المسؤولون عن الغارة.

ويظهر هذا الحادث والروايات المتضاربة احتمال تدهور الأمن في العراق بشكل أكبر في ضوء انتشار العديد من الجماعات المسلحة وتغير مناطق السيطرة.

وقالت كل من المصادر العراقية والكردية إن مسلحين من تنظيم "داعش" موجودون في المنطقة التي طالتها الغارة.

وأدى استيلاء مقاتلي "داعش" بشكل سريع على الموصل وسيطرة الأكراد على مدينة كركوك الغنية بالنفط الأسبوع الماضي إلى إثارة مخاوف دولية من تقسيم العراق مع تخلي القوات الحكومية عن مواقعها.

وقالت وحدات الرد السريع العراقية في بيان إن بعض قوات البيشمركة الكردية تصرفت بأسلوب غريب متحدية رجال القبائل الكردية الذين كانوا يساعدون قوات الحكومة الاتحادية في قتالها ضد مقاتلي "داعش".

ومن جهته، أوضح جبار ياور، الأمين العام للبيشمركة، أنه تجري حالياً محادثات مع السلطات العراقية للتأكد مما حدث.