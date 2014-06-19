كيري: كل الخيارات أمام أوباما في العراق

أعلن رئيس الوزراء الأميركي جون كيري، الخميس، أن كل الخيارات لا تزال مطروحة أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما في العراق، وذلك نقلاً عن شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال كيري إن الولايات المتحدة تركز على شعب العراق، وليس رئيس وزرائه، وأشار إلى أن بلاده مهتمة بالتواصل مع إيران لتبادل المعلومات بشأن العراق وليس للعمل معاً.

واستبعدت الإدارة الأميركية أي تدخل عسكري في العراق لمواجهة سيطرة عناصر مسلحة على مساحات من البلاد في ظل انسحاب الجيش العراقي منها.

وانتقد قادة من الجيش الأميركي حكومة نوري المالكي، وألقوا عليها المسؤولية حول فشل تشكيل حكومة وحدة وطنية.