السيستاني ينادي بتشكيل حكومة جديدة في العراق

نادى المرجع الشيعي الأعلى، السيد علي السيستاني بتشكيل حكومة جديدة في العراق تحظى بقبول وطني و"تتدارك الأخطاء السابقة"، بعد أقل من شهرين من الانتخابات التشريعية.

وقال السيد أحمد الصافي ممثل السيستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء "من الضروري أن تتحاور الكتل السياسية الفائزة ليتمخض عن ذلك تشكيل حكومة فاعلة تحظى بقبول وطني واسع، تتدارك الاخطاء السابقة، وتفتح افاقا جديدة امام جميع العراقيين لمستقبل افضل".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية قد صادقت على نتائج الانتخابات النيابية وهناك توقيتات دستورية لانعقاد مجلس النواب الجديد واختيار رئيسه ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ومن المهم جدا الالتزام بالتوقيتات وعدم تجاوزها".

كما دعا العراقيين إلى مقاتلة داعش قبل أن نندم غداً. وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء التي نقلتها قناة "العراقية" الحكومية إن هذه "الجماعة التكفيرية بلاء عظيم ابتليت بها منطقتنا"، مضيفاً "إن لم تتم مواجهتها وطردها من العراق فسيندم الجميع على ذلك غداً".

وكان السيستاني دعا قبل أسبوع العراقيين إلى حمل السلاح ومقاتلة "الإرهابيين"، ما دفع بالآلاف إلى التطوع للتدرب على حمل السلاح ومساندة القوات الحكومية في معاركها مع هذا التنظيم الذي يعتبر أقوى مجموعة جهادية تقاتل في العراق وسوريا.

وقال الكربلائي اليوم إن "هذه الدعوة كانت موجهة إلى جميع المواطنين من غير اختصاص بطائفة دون أخرى، إذ كان الهدف منها هو الاستعداد والتهيؤ لمواجهة الجماعة التكفيرية المسماة بداعش، التي أصبحت لها اليد العليا والحضور الأقوى فيما يجري في عدة محافظات".

وتابع "دعوة المرجعية إنما كانت للانخراط في القوات الأمنية الرسمية وليس لتشكيل ميليشيا مسلحة خارج اطار القانون".