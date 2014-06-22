لبنان.. اعتقال خلية إرهابية جديدة في بعلبك

أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال خلية إرهابية في مدينة بعلبك، تتألف من 5 أشخاص كانت تعد لعمل إرهابي كبير، وتضم الخلية سورييْن وثلاثة لبنانيين كانوا في طريقهم إلى بلدة عرسال، وتم توقيفهم على أحد حواجز الجيش اللبناني بالتعاون مع مخابرات الجيش، فيما أعلن عن إلقاء القبض على عمر الساطم المطلوب من قبل السلطات اللبنانية.

وكان مرجع أمني لبناني كشف لصحيفة "المستقبل" أن التحقيقات ما زالت جارية مع ثلاثة مشتبه بهم من الذين أُوقفوا في عملية دهم فندق نابوليون في شارع الحمرا في بيروت.

وأكد المرجع أن واحداً من المشتبه بهم يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل عربي ويضطلع بدور أساسي في شبكة إرهابية لم يُعرف حتى الساعة إذا كانت لها صلة بتفجير ضهر البيدر، لافتاً إلى أن التحقيقات الأوّلية أكدت وجود شبكة إرهابية، وأن الفرنسي المشار إليه رأس مدبر فيها.

وكان انتحاري فجر آلية كان يقودها عند حاجز لقوى الأمن الداخلي اللبناني في منطقة ضهر البيدر في البقاع يوم الجمعة الماضي، وأدى التفجير إلى مقتل شخص من قوات الأمن، وإصابة 32 شخصاً بحسب الحصيلة الأولية للصليب الأحمر اللبناني، واحتراق أكثر من 4 سيارات بالكامل.

يأتي هذا بعد أن داهمت القوات الأمنية، شعبة المعلومات شقة مفروشة في فندق نابليون في شارع المقدسي في منطقة الحمرا، وتم إلقاء القبض على 12 شخصاً قيل إنهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي ومن جنسيات مختلفة.

