عناصر "داعش" تنتشر بشوارع القائم العراقية بشكل لافت

أظهر صور فيديو بث على موقع "يوتيوب" عناصر لتنظيم "داعش" وهو ينتشرون في شوارع مدينة القائم العراقية الحدودية مع سورية، وتظهر الصور رايات التنظيم والمسلحين وعربات عسكرية فيما تبدو الأسلحة واضحة مع كل أفراد التنظيم.

ويظهر صوت في الفيديو يقول "تم تطهير القائم بشكل كلي" في اشارة إلى تظهيرها من قوات المالكي العراقية.

وانضمت القائم وراوة وعانة إلى نينوى والموصل مع اعلان تنظيم داعش والمسلحين سيطرتهم عليها، في حين أكدت حكومة المالكي خبر الانسحاب عازية إياه إلى إجراء تكتيكي بهدف تنظيم الصفوف ورصها، بانتظار وصول الدعم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الفريق قاسم عطا، أن القوات الحكومية انسحبت من مدن في محافظة الأنبار غرب البلاد، في إجراء "تكتيكي"، يهدف إلى "حشد الإمكانيات".

