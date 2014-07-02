حماس تتعهد بالانتقام بعد مقتل فلسطيني بالقدس الشرقية

توعدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "ستدفع ثمن جرائمها" بعد مقتل فتى فلسطيني بعد خطفه في القدس الشرقية المحتلة، في ما يبدو هجوماً انتقامياً رداً على مقتل ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية.

وقالت الحركة في بيان: "نوجه خطابنا للكيان الصهيوني وقيادته التي تتحمل المسؤولية المباشرة، إن شعبنا لن يمر على هذه الجرمية ولا كل جرائم القتل والحرق والتدمير التي يقوم بها قطاع مستوطنيه (...) ستدفعون ثمن كل هذه الجرائم".

وخطف الشاب محمد أبو خضير (16 عاماً) صباح الأربعاء في حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة وعثر على جثته بعد ساعات و"هي تحمل آثار عنف" في الجزء الغربي من المدينة.

وتحدثت وسائل الإعلام عن إمكانية أن يكون قتل الفتى جاء كهجوم انتقامي إثر مقتل ثلاثة إسرائيليين ظلوا مفقودين منذ 12 يونيو الماضي بالقرب من منطقة حلحول قرب الخليل.

واتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بإعطاء أوامر للمستوطنين" بخطف وقتل الشاب الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

