مستوطنون يخطفون شابا فلسطينيا ويرمون جثته بالقدس

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل شاب فلسطيني في القدس الشرقية، بعد خطفه في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وقالت إن الفتى شوهد وهو يرغم على الدخول إلى سيارة في حي شعفاط، وتم العثور على جثته بعد عدة ساعات في حي آخر في المدينة، واصفة الحادث بأنه "يشتبه بأنه هجوم انتقامي".

وبحسب "رويترز" فقد ذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "إي نت" أن الجثة لشاب عربي وكانت متفحمة وعليها آثار عنف.

وفي نفس السياق طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بإدانة خطف وقتل الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير في القدس الشرقية، مثلما أدان هو خطف الإسرائيليين الثلاثة في حزيران/يونيو الماضي.

وقال مكتب عباس في بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "يطالب الرئيس عباس نتانياهو بأن يدين خطف وقتل الفتى محمد أبو خضير من القدس كما أدنا نحن خطف وقتل" الإسرائيليين الثلاثة.