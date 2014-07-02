50 ألف غرامة لمن يخرق "صلح" محافظة أسوان

قال عبد الصبور حسب الله الناشط النوبى وعضو لجنة المتابعة النوبية بالقاهرة إن "الصلح خير" بعد إتمام الصلح النهائى بين ممثلى قبيلتى الدابودية وبنى هلال بمحافظ أسوان جنوب مصر، معرباً عن تفاؤله فى أن تنعم أسوان مرة أخرى بالأمن والآمان، ومضيفا أن اتفاق الصلح سيطوى صفحة طارئة فى تاريخ أسوان كانت وراءها أياد خفية لا تريد لأسوان ولا لمصر الاستقرار.

وأضاف حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الثلاثاء، أنه من الضرورى انصهار كل العائلات والقبائل فى قالب واحد ونبذ العنصرية، موضحاً أننا نحتاج لجنة من وزارة الداخلية لمناقشة السلبيات لتفاديها والالتزام من كلا القبيلتين بعدم تحويل المشاكل الشخصية إلى مشاكل عامة، ولافتاً إلى أن سيتم دفع 50 ألف جنيه غرامة في حال حدوث أي خروقات لإتفاقية الصلح .

وتابع قائلا: "العقليات الأمنية في أسوان تحتاج إلى مراجعة نفسها"، موضحاً أن الخطوة القادمة التى يتوجب على الدولة الإقدام عليها، عمل تنمية حقيقية وشاملة على أرض أسوان لاستيعاب طوابير الشباب العاطل عن العمل وتوفير خدمات تنموية لأبناء أهالى أسوان الذين عانوا على مدى عقود من التهميش لأن التنمية الحقيقة على حد قوله تعتبر صمام الأمان للمجتمعات .

وأوضح أن الصلح يعتبر مكسبًا للجميع، حيث سيزيل حالة التوتر والقلق وسيطمئن الجميع من أبناء أسوان على حياتهم اليومية وعلى ممتلكاتهم وأرزاقهم وسيعيد الهدوء للشارع الأسوانى .

من جانبه، قال محمد محمود إبراهيم عضو لجنة المصالحات وأحد أبناء قبائل بنى هلال إن أحداث أسوان الدامية بين قبيلتى الدابودية وبنى هلال نرفضها ولن نقبل بتكرارها، مشيراً إلى أن على أهل أسوان بمختلف أطيافهم التكاتف والتماسك فيما بينهم لمواجهة الفتن والإشاعات والدعوات الهدامة من أجل الحفاظ على المحافظة العريقة.

وأضاف إبراهيم أن أسوان فى أمسّ الحاجة إلى الأمن والاستقرار، ولكل يد تبنى وتعمر لتعود لسابق عهدها كقبلة للسياحة العالمية وقلعة للصناعة المصرية وملتقى للحضارات والثقافات والفنون.

وأشار عضو لجنة المصالحات إلى أن أسوان على مر التاريخ اشتهرت بالسلام، وكان لهذا الحدث المفاجئ والذى لا يمكن تصور حدوثه للعائلتين صدمة مؤلمة للجميع مما تطلب السرعة الكبيرة للاستجابة والتدخل من قيادات الدولة.

ولفت إلى أن من ضمن المقترحات لتنمية محافظة أسوان هى الاستفادة من ثرواتها الهائلة وخاصة الثروات المعدنية وخاماتها المحجرية التى تذخر بها صحراء أسوان، موضحاً أن الأفضل تصنيع هذه الخامات على أرض أسوان من خلال إنشاء مصانع وجذب استثمارات وتشجيع الاستثمار المحلى وتصدير المنتجات المصنعة.

