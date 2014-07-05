تجدد المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في عمران

شن الطيران اليمني غارات على الحوثيين لمنعهم من التقدم إلى وسط مدينة عمران.

وتجددت اشتباكات عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي وقوات الجيش مسنودة بمسلحين قبليين في الأحياء الشمالية الغربية لمدينة عمران وشملت الاشتباكات شارع الأربعين، وبيت بادي، وحي شبيل وشارع حجة وبالقرب من مباني كلية التربية حيث يحاول الحوثيون التدقم نحو المقر الرئيس لمعسكر اللواء 310 مدرع الذي يقوده العميد حميد القشيبي.

وأكد سكان محلييون في المدينة أن قذائف مدفعية سقطت على مباني سكنية وسط المدينة وتسببت في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين لم يعرف عددهم بعد.

كما أكدت مصادر عسكرية أن الحوثيين نفذوا هجومات أخرى متزامنة استهدفت جبل المحشاش ومنطقة الضبر شمال المدينة ونقطة الورك عند المدخل الشرقي, كما يجرى تبادل القصف المدفعي بين بعض مواقع الحوثيين موقع سودة عدان عند المدخل الجنوبي للمدينة.