علاوي: الوقت حان ليترك المالكي السلطة

دعا رئيس "ائتلاف الوطنية"، إياد علاوى، رئيسَ الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، إلى التخلي عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة، واعتبر أن إصرار المالكي على ذلك سيقود نحو تفكك العراق.

وقال علاوي في مقابلة مع وكالة "رويترز" في اسطنبول: "في حال استمر المالكي في مسعاه نحو بلوغ الولاية الثالثة، أرى أن هناك مشاكل كبيرة ستواجه البلاد، سوف يذهب العراق إلى مسار يصل به في نهاية المطاف للتفكك".

واعتبر أن "العراق يحتاج إلى خارطة طريق تضع المصالحة وبناء المؤسسات على رأس الأولويات. وهذا أهم من قضية من سيكون رئيس الوزراء القادم".

وفي سياق متصل، قال علاوي إنه "من الواضح جداً أن الجيش كان في حالة من الفوضى، لم يكن لديه ما يقاتل من أجله، لم يكونوا يعرفون أنهم شيعة أم سنة، إنما كانوا يتبعون حزب الدعوة.. أعتقد أن الوقت حان ليترك المالكي المشهد".



