الشرطة الإسرائيلية توقف 6 مشتبه بهم في مقتل أبو خضير

أفاد مراسل قناة "الحدث" باعتقال الشرطة الإسرائيلية ستة يهود مشتبه بهم في قتل الفتى الفلسطيني محمد ابو خضير وهم من بلدة يطلق عليها الإسرائيليون "بيت شيمش" قرب القدس ومستوطنة "ادم" شمال القدس.

وبحسب البيان، الشرطة الإسرائيلية عثرت على سيارة المتطرفون الستة، ومن خلال التحقيقات تبين أن ثلاثة منهم خطفوا أبو خضير وانهالوا عليه ضرباً، ومن ثم احرقوه حياً في غابة القدس. أما الثلاثة الآخرون فهم من نفس التنظيم حاولوا خطف موسى زلوم (9 أعوام) قبل ذلك بيومين.

كما تم الإفراج عن الشاب طارق، إبن عم الشاب الفسلطيني محمد أبو خضير، بعد التوقيع على كفالة شخصية بحضور والديه.

وقال والد طارق إن إبنه تعرض لإعتداء وحشي من قبل أفراد حرس الحدود الإسرائيليين ، و أكد من جانبه الفتى طارق، الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي ظهرت عليه آثار التعذيب، أنه يشعر بالحزن لحادث مقتل إبن عمه وإن الشرطة الإسرائيليلة تعاملت معه بعنف كبير.

وفي لقاء حصري مع قناة "الحدث"، روى طارق ما حصل معه من ضرب وتعذيب من جانب القوات الإسرائيلية قبل أن تقتاده إلى التحقيق. طارق، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، لم تتح له القوات الإسرائيلية الوقت بأن يخبرها أنه يحمل الجنسية الأميركية، ليبلغها بذلك والده، فحينها فقط تغيرت المعاملة، ولكن بعد أن وصل الفتى إلى حافة الموت.

في سياق متصل، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق فورية، للبحث في الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، و آخرها حرق الفتى محمد أبو خضير من قبل مستوطنين.

وهدد الرئيس عباس إسرائيل بالتوجه الى محكمة الجنايات الدولية في حال واصلت إسرائيل اعتداءاتها.

