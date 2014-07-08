الطيران الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة

أفاد مراسل قناة "العربية" بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، ليل الاثنين الثلاثاء، فيما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية أن سلسلة الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينياً بجروح.

وكانت الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعطت الضوء الأخضر للجيش بتشديد الرد على حماس في غزة.

وأطلق الجيش الإسرائيلي عملية باسم "الجرف الصامد" رداً على أكثر من 40 صاروخاً أطلقت من غزة، 30 منها سقطت داخل إسرائيل بينما تمكنت مضادات الصواريخ الإسرائيلية من إسقاط الباقي.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي إن إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل يدفع الجيش الإسرائيلي للتصعيد، مؤكداً أن الجيش استدعى المئات من قوات الاحتياطي ويتأهب لتعبئة 1500 فرد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" أنها أطلقت عشرات الصواريخ على الجانب الإسرائيلي خلال ساعة تقريباً.

من جانبه، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل لوقف التصعيد والغارات الجوية على قطاع غزة فوراً محذراً من أن التصعيد الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى الدمار وعدم الاستقرار، مؤكداً على أهمية الحفاظ على التهدئة.

كما دعا الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة وعاجلة مع العديد من الأطراف العربية والدولية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي.

