الفصائل الفلسطينية تكثف قصفها المدن الإسرائيلية

أفادت مصادر "الحدث" بأن "سريا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اشتبكت مع قوات إسرائيلية خاصة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

قبل ذلك أعلنت "كتائب شهداء الأقصى"، التابعة لحركة "فتح" أنها قصفت مدينة سديروت الإسرائيلية بصاروخين، كما استهدفت "سرايا القدس" مدينة أسدود بثلاثة صواريخ غراد.

مدينة أسديروت أيضاً استهدفت من قبل "سرايا القدس" بأربعة صواريخ من نوع 107، كما استهدفت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مدينة بئر السبع بثلاثة صواريخ من طراز سجيل 55.

القصف أيضاً طال مدينة تل أبيب التي استهدفت بصاروخ أطلقته "كتائب القسام" من طراز فجر 5.

يأتي ذلك فيما بلغت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال الأربعة أيام الماضية 108 قتيل وأكثر من 800 جريح، بحسب مسؤولي الصحة بقطاع غزة.

