نتنياهو: سأقوم بكل ما هو ممكن لإعادة الهدوء لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يمنعه أي ضغط دولي من ضرب من وصفهم بالإرهابيين, معتبراً أن العمليات العسكرية التي تجري في غزة لن تنتهي قبل تحقيق أهدافها.

وأضاف: "حماس تختبىء خلف سكان غزة وهي التي تتحمل المسؤولية عن إصابة المدنيين, نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولدينا اعتبارات محددة ولكن يبقى الهدف الأهم بالنسبة لي هو إعادة الهدوء لإسرائيل وسأقوم بكل ما هو مطلوب مني لإعادة ذلك الهدوء المنشود".

تصريحات نتنياهو جاءت خلال مؤتمر صحافي عقد للتعليق على التصعيد العسكري لإسرائيل في قطاع غزة، والذي أسقط أكثر من 105 قتلى ومئات الجرحى.

من جهته، أكد عزت الرشق، القيادي في حركة "حماس"، في اتصال مع قناة "الحدث"، أن هناك محاولات من عدة دول للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة، مؤكداً جاهزية الفصائل الفلسطينية لمثل هذه المواجهات، ومتحدثاً عن امتلاكهم صواريخ بكميات كبيرة.

