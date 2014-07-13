أكثر من 50 قتيلاً في يوم جديد من حملة إسرائيل ضد غزة

سقط 52 قتيلاً على الأقل، السبت، في أكثر يوم دام منذ بدء الحملة الإسرائيلية على قطاع غزة فجر الثلاثاء، في حين دعا مجلس الأمن الدولي في بيان إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وكتب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة على موقعه على "فيسبوك": "ارتفاع عدد الشهداء الى 157 شهيداً"، وعدد الجرحى إلى أكثر من 1000 فلسطيني.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين بعد مقتل 18 فلسطينياً قتلوا في غارة إسرائيلية بعد صلاة التراويح على حي التفاح في مدينة غزة. وأضاف القدرة أن 50 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح في هذه الغارة.

وقال القدرة إن هذه الغارة استهدفت منزل قائد الشرطة في غزة اللواء تيسير البطش بجوار مسجد الحرام. وأكد أن "بين الشهداء أطفالاً ونساء ومسنين".

وأصيب اللواء البطش وهو من قيادات حماس في الغارة وحالته خطيرة جداً، وفق مصدر طبي.

وفي الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي غارة على منزل القيادي في حماس خليل الحية مما أدى إلى تدميره وهو خال من السكان في حي الشجاعية، حسب شهود عيان.

كما قتل في المساء ثلاثة فلسطينيين في غارتين في مدينة رفح وشمالها، جنوب القطاع. وقتل فلسطيني في غارة بعد منتصف الليل على جباليا، في الشمال.

وقال القدرة إن "بين الشهداء ثمانية استشهدوا بعد الظهر" في سلسلة غارات، بينهم "خمسة شهداء في مدينة غزة". وسقط القتلى الباقون في جباليا (شمال) وخان يونس (جنوب)، والبريج (وسط).

وقتل 22 فلسطينياً قبل الظهر بينهم امرأتان مقعدتان في غارة استهدفت داراً للمعاقين في بيت لاهيا فجراً. وأصيب ثلاثة من مرضى الدار وموظف في هذه الغارة.

ومن بين قتلى الغارات نضال وعلاء ملش ابنا أخت اسماعيل هنية، قائد حركة "حماس". كما قتل ستة فلسطينيين في حي الشيخ رضوان كانوا يجلسون أمام منزلهم.

وفي المساء أعلنت كتائب القسام أنها ستضرب تل ابيب بصواريخ جديدة من نوع جعبري 80. وقالت في بيان لها: "فلينتظر العدو صواريخنا في التاسعة مساء ( بالتوقيت المحلي) وندعو وسائل الإعلام لتوجيه الكاميرات لرصد صواريخنا في سماء تل ابيب وفي مواقع سقوطها".

وأعلنت القسام في ما بعد أنها قصفت تل ابيب بـ10 صواريخ من نوع جعبري 80. وأعلن الجيش الإسرائيلي على الإثر اعتراض ثلاثة صواريخ فوق تل أبيب وسقوط رابع في منطقة خالية.

واعتبر الناطق باسم "حماس" سامي ابو زهري في تصريح صحافي "ضرب القسام لتل أبيب بصواريخ جديدة وتحدي مسبق هو تحطيم لهيبة الردع الإسرائيلية ودليل عن أن إسرائيل هي كيان كرتوني".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقطت مساء السبت في منطقتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس.

ومنذ بدء الهجوم الثلاثاء، أحصى الجيش الإسرائيلي إطلاق 564 صاروخاً تم اعتراض نحو 140 منها أثناء تحليقها من جانب نظام القبة الحديدية. وأسفرت هذه الصواريخ عن عشرة جرحى.

