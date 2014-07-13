مجلس الأمن يدعو إسرائيل وحماس لوقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن، السبت، إسرائيل وحركة "حماس" إلى وقف إطلاق النار و"احترام القوانين الإنسانية الدولية وخصوصاً حول حماية المدنيين".

وفي بيان صدر بالاجماع، دعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى "نزع فتيل (التوتر في قطاع غزة) وعودة الهدوء وإعادة إرساء وقف إطلاق النار (الذي أعلن) العام 2012".

وأعربت الدول الأعضاء عن "قلقها البالغ إزاء الازمة المرتبطة بغزة وحماية المدنيين لدى الجانبين" الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكدت "دعمها لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل يقوم على حل الدولتين".

وأوضح دبلوماسيون أن هذا البيان المقتضب الذي ينطوي على بعد رمزي جاء بعد مشاورات مكثفة منذ يومين وخصوصاً بين الأردن، البلد العربي الوحيد العضو في المجلس، والولايات المتحدة.

وكان المجلس عقد الخميس اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات في غزة بناء على طلب الدول العربية، لكنه لم ينجح في التوافق على نص بيان. وخلال الاجتماع، دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومساء الجمعة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إسرائيل ستقاوم كل تدخل دولي بهدف وقف إطلاق النار. وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي في قاعة تخضع لاجراءات حماية مشددة في وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل ابيب الجمعة إن "أي ضغط دولي لن يمنعنا من ضرب الإرهابيين الذين يهاجموننا".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السبت أنه سيبحث وقفاً لإطلاق النار في قطاع غزة مع نظرائه الأميركي والفرنسي والألماني على هامش الاجتماع حول النووي الإيراني الأحد في فيينا.

وصرح مصدر دبلوماسي السبت أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية سيعقدون الاثنين اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في القطاع.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت من "مخاطر التصعيد العسكري، وما سيسفر عنه من ضحايا من المدنيين الأبرياء" في قطاع غزة، وذلك خلال استقباله مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط توني بلير.

واندلعت أعمال العنف هذه بعد فقدان ثلاثة شبان إسرائيليين هم طلاب مدرسة تلمودية والعثور عليهم قتلى في الضفة الغربية، ثم إحراق شاب فلسطيني حياً بايدي متطرفين يهود في القدس. واتهمت إسرائيل "حماس" بالوقوف وراء خطف الشبان الثلاثة.

وعلى الأرض تواصلت الاستعدادات لهجوم بري على القطاع، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمت تعبئة نحو 30 ألفاً من جنود الاحتياط.

