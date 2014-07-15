إسرائيل تستأنف عملياتها العسكرية في القطاع

قال شهود إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة استؤنفت، اليوم الثلاثاء، بعد ست ساعات من قبول إسرائيل من جانب واحد المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقالت متحدثة عسكرية في القدس بعد إصابة هدفين على الأقل في غزة "القوات الإسرائيلية تهاجم ثانية".

وشن الطيران الإسرائيلي غارة واحدة على الأقل في مدينة غزة، بحسب وكالة "فرانس برس"، بينما ذكر شهود عيان وقوع غارة جنوب منطقة خان يونس.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصعيد العمليات العسكرية إذا لم تلتزم "حماس" بالمبادرة المصرية، مضيفاً أن لإسرائيل كامل الشرعية لتصعيد عملياتها العسكرية لاستعادة الهدوء المنشود، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، موافقتها على وقف إطلاق النار الذي يمهد لمفاوضات تهدئة شاملة بحسب المبادرة المصرية.

وأصيب عشرة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في غارة جوية على منطقة جباليا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقت حماس 47 صاروخاً منذ أن أوقفنا غاراتنا على غزة في التاسعة صباحاً. ونتيجة لذلك، استأنفنا عمليتنا ضد حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش، بيتر ليرنير، في تغريدة على حسابه: "بعد ست ساعات من إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، استأنف الجيش أنشطته العملية ضد حماس".

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أنه تم توجيه أوامر للجيش "بالعمل بقوة".

وأضاف: "بعد أن رفضت حماس والجهاد الإسلامي الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار وأطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، وجه رئيس الوزراء ووزير الدفاع أوامر للجيش بالعمل بقوة ضد الأهداف الإرهابية في غزة".

وقتل 192 فلسطينياً، وأصيب 1410 بجروح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.

وفيما حث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، "حماس" على القبول بالتهدئة، أعلنت "حماس" أنها مازالت تبحث المبادرة المصرية بعد أن أعلنت رفضها أمس.

وقال كيري في مؤتمر صحافي في فيينا: "لا أجد كلمات قوية بالدرجة الكافية لإدانة تصرفات حماس بعد أن أطلقت عدداً كبيراً من الصواريخ بشكل وقح في الوقت الذي تبذل فيه جهود (للتوصل لوقف لإطلاق النار)".

وقال كيري إن المجتمع الدولي دعم بقوة الحاجة إلى وقف إطلاق النار، لأن هناك "احتمالا لتصعيد أكبر لأعمال العنف".

وأضاف كيري: "لا نريد أن نرى ذلك ولا أحد يريد، لكن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها". وقال كيري: "نحث كل الأطراف على دعم وقف إطلاق النار".

