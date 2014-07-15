مقتل إسرائيلي في قصف صاروخي من غزة.. ونتنياهو يتوعد

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدنياً إسرائيلياً قتل جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، الثلاثاء، ليكون بذلك أول إسرائيلي يقتل في العنف المستمر منذ ثمانية أيام بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال الجيش إن الرجل قتل بالقرب من معبر إيريز الفاصل بين إسرائيل وغزة. وصرح متحدث باسم أجهزة الطوارئ الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس" أن القتيل (38 عاماً) وصل إلى المعبر لتوزيع الطعام على الجنود المنتشرين هناك.

هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستصعد الهجوم الذي بدأ قبل أسبوع ضد حركة "حماس" في غزة بعدما واصلت الحركة إطلاق الصواريخ على إسرائيل بدلاً من قبول وقف لإطلاق النار اقترحته مصر.



وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها محطات البث: "كان من الأفضل حل ذلك دبلوماسياً وهذا ما حاولنا عمله حين قبلنا الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار لكن "حماس" لا تترك لنا خياراً سوى توسيع وتصعيد الحملة ضدها".

يأتي ذلك فيما صرحت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" في بيان، مساء الثلاثاء، أنها قصفت معبر إيريز. وقالت إن عناصرها "تقصف حشودا عسكرية عند موقع إيريز بخمس قذائف هاون 80".

كما أعلنت في بيان آخر عن قصفها مدينة تل أبيب بالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي". وجاء في البيان أنه "في عملية مشتركة كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان تل أبيب بـ4 صواريخ إم-75".

وأعلنت "سرايا القدس" بدورها في بيان منفصل أن "الوحدات الصاروخية لسرايا القدس وكتائب القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ الساعة السابعة مساء". وأضافت أن "صواريخ براق إم-70 وإم-75 تستهدف تل أبيب الآن".

وفي وقت سابق، استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد أن رفضت حركة "حماس" اقتراح التهدئة واطلقت عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، موافقتها على وقف إطلاق النار الذي يمهد لمفاوضات تهدئة شاملة بحسب المبادرة المصرية.

وقتل 192 فلسطينياً، وأصيب 1410 بجروح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.