إسرائيل: 13 فلسطينيا حاولوا التسلل لـ"اشكول" عبر نفق

دخلت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ صباح اليوم سبقها تصعيد عسكري ملحوظ، والأبرز كان ما أعلنت عنه تل أبيب عن إحباط عملية تسلل لمسلحين فلسطينيين إلى مجمع اشكول وكرم أبو سالم شرق رفح عبر نفق حدودي في منطقة صوفا.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه أن 13 فلسطينيا حاولوا التسلل إلى المعبر عبر نفق في المناطق الجنوبية إلا أن غارة جوية استهدفتهم ما أدى الى مقتل عدد منهم وفق أنباء إسرائيلية كما نفى الجيش إصابة أي إسرائيلي.

وقد طلب الجيش الإسرائيلي من السكان عدم مغادرة منازلهم خوفاً من وجود فتحات أخرى للنفق المستخدم وإمكانية وجود متسللين آخرين.