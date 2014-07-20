اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في مطار طرابلس

ذكر مسؤول في أمن المطار وشهود عيان لوكالة "فرانس برس" أن معارك عنيفة بالأسلحة الثقيلة تدور اليوم الأحد بين مجموعات مسلحة متناحرة تتواجه منذ أسبوع للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وقال مسؤول أمن المطار الجيلاني الداهش إن "المطار تعرض صباح اليوم (الأحد) لهجوم بقذائف الهاون والصواريخ ومدفعيات دبابات"، مؤكداً أنه "الهجوم الأعنف" منذ بداية الاشتباكات الأحد. وأوضح أن طائرة ليبيا في المدرج تحترق.

وتظهر صور وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة تابعة لشركة الطيران الليبية تحترق بينما ترتفع سحابة دخان فوق المطار.

وقال الداهش إن كتائب ثوار الزنتان يتصدون لهجوم شنته مجموعة من مدينة مصراتة المنافسة وجماعات إسلامية أخرى في غرب طرابلس.

ولم يتمكن من توضيح ما إذا كان سقط ضحايا.

وقال سكان منطقة قريبة من المطار إن معارك "عنيفة جداً" تدور، موضحين أنهم رأوا دبابات تشارك في القتال.

