إسرائيل تلقي 10 آلاف طن من المتفجرات على غزة

قالت تقارير من غزة إن إسرائيل استخدمت ما يزيد على عشرة آلاف طن من المتفجرات صبتها إسرائيل على قطاع غزة خلال هجومها الحالي والمستمر منذ ثمانية عشر يوماً.

في هذه الأثناء، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن العملية العسكرية في قطاع غزة ستستمر لوقف الصواريخ وتدمير الأنفاق، وفق تعبيره.

وأعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة بعد 17 يوماً من الهجوم الإسرائيلي على القطاع الذي أدى إلى مقتل 777 فلسطينياً على الأقل، وأكثر من 4600 جريح.

وقال عباس بعد مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في عمان: "إلى الآن هناك أمل لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "علينا أن ننتظر وأن نتأمل وأن نصر على أنه لا حل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ووقف شلال الدم من الأطفال والنساء والشيوخ إلا بوقف القتال، وهو ما يجب على الجميع أن يسعى إليه"، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وبحسب عباس فإن "الجانبين الأردني والفلسطيني متفقان على وقف إطلاق النار كخطوة أولى، يتبعها بحث موضوع المفاوضات، وأن المبادرة المصرية هي المبادرة التي يجب اعتمادها، وهي معتمدة فعلاً".

وأشار إلى أنه "بناء على المبادرة المصرية سيتم وقف إطلاق النار، ومن ثم الشروع في المفاوضات حول المطالب التي ستوضع على الطاولة". وقبلت إسرائيل المبادرة المصرية لكن حماس رفضتها.