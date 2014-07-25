اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بقلنديا

قتل 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 200 آخرون مساء الخميس برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة اندلعت في الضفة الغربية عند حاجز قلنديا بين رام الله والقدس.

وكان القتلى والجرحى يشاركون مع ما لا يقل عن 10 الاف فلسطيني آخر في مواجهات عنيفة اندلعت بينهم وبين القوات الإسرائيلية عند الحاجز الواقع شمال القدس، وذلك سعيا للتوجه الى المسجد الأقصى لاحياء ليلة القدر ورفضا للهجوم الإسرائيلي على غزة.

وأضاف مصدر أمني فلسطيني أن التحرك الاحتجاجي سرعان ما تحول الى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية فإن الكثير من الجرحى الذين وقعوا خلال المواجهات أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم أربعة في حالة حرجة.

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة "فرانس برس" :هناك الالاف من مثيري الشغب هنا" في قلنديا، مضيفةً: "إنهم يرمون الأطارات المشتعلة والقنابل الحارقة والألعاب النارية على الجنود وشرطة الحدود".

وأكدت المتحدثة العسكرية أن "الجنود يردون باستخدام وسائل مكافحة الشغب"، في أشارة الى أنهم لا يطلقون الرصاص الحي بل المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومن جهته، أكد مراسل لوكالة "فرانس برس" في مكان المواجهات أن الجيش الإسرائيلي اطلق الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.

وشارك في التظاهرة أكثر من 10 ألاف فلسطيني، بعد أنجهت دعوة عبر الانترنت لمحاولة اقتحام حاجز قلنديا لمناسبة ليلة القدر، وتضامنا مع قطاع غزة، كما أادت المصادر.

هذه هي التظاهرة الأكر التي تجري في الضفة الغربية منذ بدأ الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يوليو الجاري.

وقلنديا نقطة عسكرية إسرائيلية يتولى عناصرها مراقبة الدخول الى القدس. وهو أمر محظور على الفلسطينيين باستثناء من يحملون إذنا إسرائيليا خاصا.

وفي القدس الشرقية المحتلة، تحدثت الشرطة عن اعتقال 20متظاهرا في محيط المدينة القديمة حيث تم تعزيز عناصر الشرطة على خلفية إحياء ليلة القدر.