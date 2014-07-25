الصور الأولى لحطام الطائرة الجزائرية المنكوبة

بثت قناة "فرانس2" فيديو يظهر الصور الأولى للطائرة الجزائرية المحطمة في شمال مالي.

وظهر في الفيديو بقايا الطائرة متناثرة فوق الرمال، فيما كان أحد الجنود البوركينابيين يلتقط صوراً من كاميرا صغيرة لبعض محتويات الطائرة.

وحتى الساعة، لم يتم الجزم بشأن سبب سقوط هذه الطائرة المستأجرة من شركة إسبانية، ورفض وزيران في الحكومة الجزائرية تأكيد فرضية تعرضها لعمل إرهابي، لمجرد أنها سقطت في كيدال شمال مالي.

ورجح وزير النقل الجزائري عمار غول فرضية سوء الأحوال الجوية، وهو ما ذهب إليه وزير النقل في بوركينافاسو.

وحتى الرئيس الفرنسي قال إنه يرجح فرضية الأحوال الجوية السيئة.

