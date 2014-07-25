خادم الحرمين يدعم العلاج في غزة بـ100 مليون ريال

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بتقديم مبلغ 100 مليون ريال لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضح وزير الصحة المكلف، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن التوجيه الكريم خصص هذا المبلغ لمواجهة أعباء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة لعلاج الجرحى والمصابين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي بعد أسبوعين من توجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم 200 مليون ريال للهلال الأحمر الفلسطيني في السياق نفسه لتأمين الاحتياجات الطبية والإسعافية العاجلة للجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الهمجية التي طالت الآلاف من الأبرياء، غالبيتهم من الأطفال والنساء من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

