الأونروا تحذر: الفلسطينيين باتوا على حافة الهاوية

كشف مدير وكالة غوث وتشغيل اللائجين "الأنروا" أن المدنيين في غزة باتوا على حافة الهاوية، فيما طالبت مفوضةُ الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اسرائيل وحماس باحترام حقوق الإنسان.

وجاءت تصريحات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لتؤكد أن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.



وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها تستطيع بالكاد التعامل مع الأزمة الانسانية التي فجرتها الحرب الاسرائيلية في غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وحتى في وقت السلم كانت الأمم المتحدة تواجه صعوبات في توفير المساعدات الغذائية لمليون شخص من سكان غزة أي أكثر من نصف سكان القطاع.



ووجهت الاونروا نداء عاجلا طلبا لمساعدات قيمتها 187 مليون دولار لشراء أسرة وامدادات أساسية أخرى لتلبية احتياجات النازحين والحد من انتشار الأمراض في الملاجيء.

وقالت إدارة الشؤون الانسانية بالامم المتحدة إن هناك حاجة عاجلة لشراء مبيدات حشرية وأدوية للاجئين في مدينة رفح بجنوب غزة لمعالجة أوبئة مثل انتشار القمل والجرب وانتشار رائحة الموت في احياء غزة المدمرة.



ويعتبر نقص المياه النقية والغذاء والأدوية تحد اخر تسعى الامم المتحدة إلى توفيره ناهيك عن رعاية آلاف الأطفال المصابين بصدمات نفسية بعد انتهاء الهجوم الاسرائيلي على غزة.