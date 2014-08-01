انقطاع الكهرباء عن غزة يؤدي لمعاناة انسانية وبيئية

أدى القصف الاسرائيلي إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع وخطوطِ الإمداد القادمة من اسرائيل.

الإنقطاع أثر على المستشفياتِ المليئة بالجرحى فيما انقطت المياه عن المنازل بعد توقف المضخات وغرقت الاحياء السكنية في الظلام.

ومع القتل والقصف معاناة أخرى في غزة هي مشكلة انقطاع الكهرباء نتيجة للقصف الإسرائيلي وما يزيد من صعوبة الحياة على اهالي القطاع.

قطاع غزة الممتد على مساحة ثلاثمئة وستين كيلومتر مربع...٣٦٠ كم² و يسكنه قرابة مليون وثمانمئة ألف نسمة يحصل على الكهرباء من ثلاثة مصادر.

الأول من اسرائيل عبر ثمانية خطوط توزيع تمد القطاع بمقدار 120 ميجاوات ، وخلال الحملة العسكرية الاسرائيلية تم تدمير ستة خطوط وبقى هناك خطان فقط يمدان غزة بـ 20 ميجاوات.

المصدر الثاني: محطة توليد الكهرباء في غزة و تضم أربعة مولدات,يعمل منها فعليا اثنان بقوة 60 ميجاوات , فالثالث متوقف بسبب شح الوقود الصناعي أما الرابع فقد تضرر جراء القصف الاسرائيلي.

المصدر الثالث من مصر حيث يغذي خط واحد مدينة رفح بمقدار 27 ميجا وات

المصادر الثلاث كانت تغذي القطاع قبل العملية العسكرية الإسرائيلية بمقدار 207 ميجاوات ما يغطي 40 % من احتياجات القطاع من الكهرباء

الكهرباء مفصولة حاليا عن القطاع ما ينذر بأوضاع انسانية وبيئية صعبة فهناك أكثر من مليون وثمانمئة الف فلسطيني سيتأثرون بهذا الوضع في ظل حرارة الصيف المرتفعة.

وبسبب انقطاع الكهرباء انقطعت امدادات المياه عن المنازل ,اتجهت الكثير من العائلات الى المخابز الآلية في طوابيرطويلة بعد انقطاع الكهرباء

وفي الآثار البيئية.. توقف محطاة معالجة مياه الصرف الصحي ما يهدد بإنفجار الأنابيب في الشوارع وهذه المشكلة اصبحت تشكل تحديا كبيرايواجه القطاع في المجال البيئي.