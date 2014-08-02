غزة: أسير إسرائيلي وعشرات القتلى من الفلسطينيين

أعلنت إسرائيل أسر أحد جنودها في غزة، وهو إبن عم وزير الدفاع الإسرائيلي جندي يدعى هدار غولدن! أسير جديد في غزة وهو ضابط في لواء جفعاتي أحد ألوية المشاة الإسرائيلية التي تهاجم قطاع غزة.

ونقل مراسل الحدث عن مصادر إسرائيلية عن كيفية عملية أسر هذا الضابط التي وقعت شرق رفح جنوب قطاع غزة، بأن أحد المقاتلين الفلسطينيين فاجأ قوة من لواء جفعاتي التي كان يرأسها الضابط الأسير، ومن ثم فجر نفسه في تلك القوة للتمويه وقتل جنديين، في هذه الأثناء انقض أربعة من المقاتلين وأخذوا الضابط وأدخلوه إلى نفق وبالتوازي بدأت مجموعة أخرى من المقاتلين الفلسطينيين بإطلاق قذائف هاون على موقع كرم أبو سالم العسكري للتمويه أيضا.

وفور إبلاغ الوحدات الإسرائيلية بعملية الأسر بدأت قوات الاحتلال بقصف مدفعي وجوي مكثف على مدينة رفح، في محاولة منها لتدمير شبكة الأنفاق وقتل الضابط الإسرائيلي الأسير.الأمين العام للأمم المتحدة طالب حركة حماس بالافراج الفوري عن الجندي الأسير..