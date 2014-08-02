غزة.. غارة إسرائيلية على أحد مباني الجامعة الإسلامية

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم السبت، أحد مباني الجامعة الإسلامية بمدينة غزة، بعدة صواريخ دون أن يتم الإعلان عن ووقع إصابات.

وقال شهود عيان، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية من نوع F16 قصفت أحد مباني الجامعة الإٍسلامية الواقعة في حي الرمال الجنوبي غربي مدينة غزة بعدد من الصواريخ ما أدى لتدمير جزء كبير من المبنى المستهدف وإلحاق أضرار بالغة في بقية المباني.

وأكد ذات شهود العيان أن أضرارا بالغة لحقت أيضا في جامعة الأزهر الملاصقة للجامعة الإسلامية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الطبيب أشرف القدرة أن القصف الإسرائيلي للجامعة الإسلامية لم يتسبب في وقوع إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قصف أحد مباني الجامعة الإسلامية في حربه على قطاع غزة عام 2008-2009، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.