إسرائيل تعلن مقتل جنديها المفقود في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مقتل الجندي هدار غولدن الذي اعتبر مفقوداً منذ الجمعة فيما كان يشارك بالقتال في قطاع غزة.

وأورد بيان عسكري أن "لجنة خاصة يترأسها كبير حاخامات الجيش أعلنت وفاة الضابط في سلاح المشاة هدار غولدن الذي قتل خلال المعارك، الجمعة، في قطاع غزة".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، نفت في بيان، فجر السبت، علمها بموضوع الجندي الإسرائيلي المفقود، ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه".

وكان الجيش الإسرائيلي تحدث في بيان "عن احتمال خطف إرهابيين جندياً إسرائيلياً"، الجمعة، خلال تدمير نفق في منطقة رفح جنوب القطاع.

وأفاد لاحقا أن العسكري هو ضابط صف يدعى هدار غودلن وعمره 23 عاما.



من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل مستعدة للاستمرار في قتال النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد أن يكمل الجيش مهمته الرئيسية في تدمير الأنفاق عبر الحدود مع القطاع.

وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون "بعد اكتمال عملية هدم الأنفاق سيتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيواصل التحرك بما يتماشى مع احتياجاتنا الأمنية، ووفقاً لاحتياجاتنا الدفاعية فقط حتى نحقق هدفنا باستعادة الأمن لكم يا مواطني إسرائيل".