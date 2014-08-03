إسرائيل تقصف مدرسة للأونروا للمرة الثالثة في غزة

قتل 10 فلسطينيين على الأقل واصيب أكثر من 30 آخرين بجروح الأحد في غارة اسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) في رفح جنوب قطاع غزة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة "قتل 10 فلسطينيين برفح بعد قصف اسرائيلي على مدرسة ذكور رفح الاعدادية التابعة للاونروا والتي فيها مئات النازحين في رفح، ليرتفع عدد القتلى إلى 44 قتيلاً.

وهذه المرة الثالثة في غضون عشرة أيام التي تقوم بها اسرائيل بقصف مدرسة تابعة للاونروا تأوي مئات النازحين الفلسطينيين الذين فروا بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن حصيلة قتلى اليوم الأحد في الغارات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى 34 فلسطينيا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، سحب بعض قواته البرية من قطاع غزة، وإعادة نشر قوات أخرى، بينما أكد متحدث أن العملية العسكرية مازالت جارية.

وقال بيتر ليرنير "نحن نسحب بعض (القوات)، ونعيد نشر أخرى في قطاع غزة، ونتخذ مواقع أخرى"، مؤكدا أن "العملية مستمرة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي اعتبر مفقودا منذ الجمعة فيما كان يشارك في القتال في قطاع غزة، لترتفع بذلك خسائر الجيش الإسرائيلي إلى 64 جنديا منذ بدء هجومه على القطاع.

