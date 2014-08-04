عريقات: العرب فشلوا في الحديث ككتلة واحدة مع الغرب

اعتبر صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، أن "مصر ليست وسيطا (في النزاع مع إسرائيل) بل هي طرف أصيل مع الجانب الفلسطيني".

وأكد عريقات، في حديثه لبرنامج "الحدث المصري" على شاشة "الحدث"، أن كافة الأطراف وافقت على مبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار بغزة، مضيفاً: "نسعى إلى التهدئة لأنها تعني حقن دماء الفلسطينيين، فانظروا إلى حجم الدمار الذي تخلفه إسرائيل. هم يقومون بحرب إبادة".

وأشار إلى أن وجود الوفد الفلسطيني في مصر هو "رسالة لدول العالم مفادها أن الفلسطينيين الذين يتعرضون للعدوان والتفجير من آلة الحرب الإسرائيلية جاهزون للسلام ولوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن "الورقة التي اتفق عليها الوفد الفلسطيني تعبّر عن مطالب الأمة العربية".

وشدد على أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته تجاه إسرائيل إذا رفضت الاستجابة للمبادرة، خاصة أنها المبادرة الوحيدة المطروحة".

كما اعتبر عريقات أن "موقف الإدارة الأميركية ظالم ومنحاز لإسرائيل، لافتاً إلى أن "مخازن الأسلحة الأميركية فتحت للجيش الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على قطاع غزة".

وتابع: "العرب فشلوا في الحديث ككتلة واحدة مع الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي"، شارحاً أن "عدم قدرة العرب على إتقان لغة المصالح مع أميركا والغرب هو سبب أزمتنا".

وختم عريقات قائلاً إن "معيار انتصار إسرائيل هو زيادة عدد جماجم أطفالنا في فلسطين".