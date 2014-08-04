وزير خارجية مصر من تونس: أجلينا 2500 وبقي آلاف

أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الاثنين، من تونس أن ما بين 5000 و10 آلاف مصري هاربين من المعارك الدائرة في ليبيا، مازالوا عالقين في الجانب الليبي من معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا.

وقال الوزير للصحافيين عقب محادثات مع مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، إن مصر ليس لديها أرقام "دقيقة" حول عدد مواطنيها العالقين في الجانب الليبي من المعبر، "لكن نقدر أنه من 5000 إلى 10 آلاف مواطن".

وأضاف شكري أن "المصريين يتعرضون لوضع معيشي صعب في الجانب الليبي من الحدود".

وتابع "حتى الآن تم إجلاء ما يقرب من 2500 مواطن" مصري عبر الجو انطلاقا من مطار جزيرة "جربة" (جنوب شرق تونس)، من دون أن يذكر كم من الوقت يلزم لإجلاء بقية العالقين.

والسبت كان أيمن مشرفة، سفير مصر في تونس، قد أعلن أن بلاده أقامت جسرا جويا لترحيل المصريين العالقين على الحدود بين تونس وليبيا، عبر مطاري جربة وقابس، جنوب تونس.

وأفاد السفير بأن الجسر الجوي سيتيح ترحيل "ما بين 2000 و2500 مصري يوميا"، وأنه من الممكن تخصيص باخرة لترحيل المصريين انطلاقا من ميناء جرجيس، جنوب تونس.

واشترطت السلطات التونسية استظهار المصريين العالقين على حدودها مع ليبيا، تذاكر سفر للسماح لهم بدخول أراضيها، كما اشترطت توجههم "مباشرة" إلى المطار للسفر إلى بلادهم. ورفضت تونس إقامة مخيمات للاجئين على أراضيها.

