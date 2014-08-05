إسرائيل: لا تزال لدينا مهمات كثيرة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أنه لاتزال لديه مهمات "كثيرة" داخل قطاع غزة، وهناك قوات له.

وقال المتحدث باسم الجيش، موتي الموز، للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: "لن نرحل. نحن باقون في قطاع غزة، لاتزال هناك مهمات أخرى كثيرة ينبغي إنجازها".

وبدأت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة في 17 يوليو، معلنة أن الهدف منه تدمير الأنفاق التي أقامتها حماس.

وأضاف المتحدث العسكري: "تم تدمير كل الأنفاق التي تم العثور عليها"، لكنه تدارك أن "حديثنا عن انتهاء المهمة ضد الأنفاق لا يعني الحديث عن انتهاء العملية في غزة".

وعمد الجيش الإسرائيلي، السبت، إلى سحب قسم من جنوده من القطاع من دون أن يحدد عدد هؤلاء، فيما أعاد انتشار آخرين داخل القطاع.



