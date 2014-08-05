غزة.. بدء هدنة الـ 72 ساعة وانسحاب الجيش الاسرائيلي

بدأ قبل نحو ثلاث ساعات سريان الهدنة في غزة التي توسطت فيها مصر بين إسرائيل وحماس .

وكانت اسرائيل وحماس اعلنتا موافقتهما على مقترح مصري بهدنة مؤقتة جديد لمدة اثنين وسبعين ساعة وسط اعلان الجيش الاسرائيلي عن سحب قواته بالكامل من القطاع .

وذلك بعد ان استكمل مهمته في تدمير الانفاق ، فيما اكد مصدر عسكري ان الجيش الاسرائيلي سيكون في حالة تأهب قصوى على حدود القطاع

ومن المنتظر المنتظر أن تعقد الحكومة الأمنية المصغرة اليوم اجتماعا للبحث في الشروط الاسرائيلية التي ستطرح في المفاوضات مع حماس لارساء وقف طويل الأمد لاطلاق النار.



مصدر في حركة حماس قال ان الهدنة الجديدة تهدف إلى بحث شروط الطرفين في المفاوضات غير المباشرة التي تجري في القاهرة.

