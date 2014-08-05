لبنان.. إصابة 8 جنود في طرابلس بعد استهداف حافلتهم

أصيب في طرابلس 8 جنود في إطلاق نار أحدهم بحالة خطرة نتيجة استهداف حافلة تقلهم على الطريق الدولية في طرابلس ونقلوا الى مستشفى النيني في المدينة .

وفي التفاصيل فإن اشتباكات اندلعت بين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة عند مداخل التبانة، وبين مسلّحين ملثمين، حيث تعرّضت وحدات الجيش لإطلاق نار أدى إلى إصابة ملالة عند مدخل سوق الخضار. وذلك فور شيوع خبر إصابة عضو وفد العلماء المسلمين (الشيخ سالم الرافعي) في عرسال.



وقالت مصادر الجيش إن وحداته قامت بالرد على مصادر النيران، واستمرت هذه المناوشات حتى ساعات الصباح الأولى.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الطرقات لا تزال مقطوعة عند مداخل التبانة لا سيما الأوتوستراد الذي يربط طرابلس بعكار عند دوار نهر أبو علي.



