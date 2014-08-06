السعودية تدعم الجيش اللبناني بمليار دولار

أعلن سعد الدين الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، أن السعودية سوف تقدم مليار دولار دعما للجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب، خصوصا في ظل تطورات عرسال والأخطار المحيطة مثل داعش.

وأوضح الحريري في المؤتمر الصحافي الذي عقده في قصر خادم الحرمين الشريفين في جدة، أن "هذا المبلغ سيصرف للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأجهزة الأمنية اللبنانية لمكافحة الإرهاب. ولبنان لا شك يمر بمرحلة صعبة الآن ، الخطر الراهن هو ما يحصل في عرسال وهناك آلآف من العائلات تم التعدي عليها من هؤلاء الإرهابيين ، فيجب أن نتكاتف جميعاً نحن اللبنانيون ونشكر خادم الحرمين الشريفين على هذا الدعم".

وأضاف "هذا الدعم يا اخوان مهم جداً وخاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها لبنان ، المرحلة التي يحارب الإرهاب داعش والإرهابيين الذين هجموا على مدينة عرسال وعلى الأراضي اللبنانية ، وهذا الدعم مشكور خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية وشعبها عليه".

وعلى صعيد التطورات في عرسال اللبنانية، فقد أفاد مراسل "العربية" بتعرض الهدنة هناك للخرق، بعد دوي أكثر من خمس قذائف في مناطق الاشتباك، وتحديدا في وادي عطا تبعتها رشقات نارية.

وكانت الجهود أسفرت عن وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، وذلك بعد نجاح مبادرة جديدة بين الجيش ومسلحين من جبهة النصرة قدموا من جبال القلمون قبل أيام.

المبادرة الجديدة بدأت بإطلاق ثلاثة عسكريين من القوى الأمنية اللبنانية كانوا محتجزين في عرسال.

