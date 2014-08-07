الجيش اللبناني يحرر 7 عسكريين من داخل عرسال

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية أن الجيش حرر 7 عناصر محتجزة لدى المسلحين في عرسال، في عملية نوعية.

قال مصدر أمني إن الجيش اللبناني قام، اليوم الخميس، بعملية تقييم بشأن ما إذا كان المسلحون الذين سيطروا على بلدة عرسال القريبة من الحدود السورية قد انسحبوا أثناء الليل في إطار اتفاق أبرم بين رجال دين سنة والحكومة.

وأضاف المصدر أن الجيش قتل 14 إسلاميا متشددا خلال اشتباك وقع مساء الأربعاء في رد على خرق للهدنة الممدة الجديدة لمدة 24 ساعة.

وقال إنه تم العثور في مستشفى عند الأطراف الجنوبية لعرسال على ثلاثة من رجال الشرطة الذين كان المسلحون قد احتجزوهم في وقت سابق من الأسبوع.

