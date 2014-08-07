المالكي: أي تدخل بتشكيل الحكومة سيفتح أبواب جهنم

قال رئيس الحكومة العراقية المنتهية مدتها نوري المالكي - الذي يتعرض لضغوط متزايدة ليتخلى عن محاولته الفوز بفترة ثالثة في منصبه - إن أي محاولة غير دستورية لتشكيل حكومة جديدة ستفتح أبواب جهنم في البلاد.

وأضاف في كلمته الأسبوعية إلى الأمة اليوم الأربعاء أنه يعارض أي تدخل خارجي في الأمر، في إشارة على ما يبدو إلى إيران، إذ قال مسؤولون إيرانيون إن طهران تعتقد أن المالكي لم يعد قادراً على الحفاظ على وحدة بلاده، وإنها تبحث عن زعيم بديل لمحاربة المتشددين السنة.

وجاءت تصريحات المالكي بعد أن ألمحت كتلة بدر، التي يترأسها هادي العامري، إلى عدم تأييدها ترشيح نوري المالكي، للمنصب مرة ثالثة، التزاماً منها بموقف المرجعية الدينية، وفي حين بين ائتلاف الحكيم أن ائتلاف دولة القانون يعرف جيداً أن خروجه من التحالف الوطني يعني "الانتحار سياسياً"، وكشف عن إمهال التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون 48 ساعة لتقديم مرشح بديل، وإلا ستقدم كتله مرشحها لرئاسة الحكومة.