أوباما: النزاع بالعراق لا يمكن حله في بضعة أسابيع

أكد الرئيس باراك أوباما، السبت، أن الغارات الأميركية الأخيرة دمرت أسلحة وعتادا للمقاتلين الإسلاميين في شمال العراق، مشددا على أنه ليس هناك وقت محدد لإنهاء العملية العسكرية الأميركية التي بدأت هذا الأسبوع.

وقال أوباما للصحافيين: "لن أعلن جدولا زمنيا محددا، لأنه كما سبق أن قلت منذ البداية، هناك تهديد للطواقم والمنشآت الأميركية، فإن من واجبي ومسؤوليتي كقائد (للقوات المسلحة) أن أتأكد من حمايتها".

وأضاف أن النزاع في العراق لا يمكن أن يحل في بضعة أسابيع، وذلك غداة أول ضربات توجهها مقاتلات أميركية لمواقع مقاتلي تنظيم داعش في العراق.

وتابع الرئيس الأميركي: "لا أعتقد أننا سنتمكن من حل هذه المشكلة خلال بضعة أسابيع، الأمر سيأخذ وقتا"، موضحا أن الولايات المتحدة دفعت إلى التدخل، لأن تقدم مقاتلي تنظيم داعش كان أسرع مما توقعته أجهزة الاستخبارات الأميركية.