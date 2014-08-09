مقتل 15 جندياً يمنياً على يد عناصر من "القاعدة"

أعلن مسؤول عسكري أن مجموعة من تنظيم القاعدة قتلت 15 جندياً يمنياً بعيد خطفهم مساء الجمعة، في محافظة حضرموت بجنوب شرق البلاد.

وأوضح المسؤول أن الجنود "أوقفوا من جانب مجموعة من القاعدة" اعترضت الحافلة التي كانت تقلهم قرب مدينة شبام واقتادتهم إلى بلدة حوتا المجاورة حيث قتلتهم.

ولفت المصدر نفسه الى أن الجنود استقلوا الحافلة من سيئون التي تعتبر معقلا للقاعدة متوجهين الى صنعاء.

وسارع الجيش الى إرسال تعزيزات الى منطقة حوتا في محاولة لاعتقال منفذي الهجوم.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الهجمات المنسوبة الى القاعدة في حضرموت.

وقتل 4 جنود و11 عنصرا من القاعدة في هجومين على مقار للجيش في حضرموت الخميس.

وقتل سبعة جنود الأربعاء، في كمينين وهجوم نسب إلى القاعدة في ثلاث محافظات بجنوب وجنوب شرق اليمن وأسفرت أيضا عن مقتل 18 عنصرا في القاعدة بحسب مصادر أمنية ووزارة الدفاع.

وتبنى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في بيانين الأربعاء سلسلة هجمات على الجيش اليمني في الجنوب والجنوب الشرقي مؤكدا أنه قتل "أكثر من عشرين جنديا".