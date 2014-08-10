الائتلاف يتهم النظام السوري بإهداء الرقة لداعش

اتهم الائتلاف الوطني السوري نظام الأسد بتمكين تنظيم داعش من خنق الجيش الحر في المنطقة الشرقية، خاصة في الرقة من خلال تسليم معسكرات قواته لداعش.

وعلى الجانب الآخر بعد سيطرة تنظيم داعش على عدد من بلدات الريف الشرقي لدير الزور، يحاول النظام استمالة عشائر المنطقة التي تواجه التنظيم من خلال توجيه رسالة تدعوهم للعودة إلى حضن الوطن. مؤكدا على دعم النظام لأهالي دير الزور لسحق عصابات داعش التي باتت تسيطر على قسم كبير من المنطقة بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر التنظيم والأهالي استمرت لأيام وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف الجانبين.

