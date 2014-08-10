مفاوضات القاهرة تبحث في هدنة قصيرة

أعلن عضو في الوفد الفلسطيني عزت الرشق أن فرص نجاح المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين للتوصل إلى وقف فوري جديد لاطلاق النار "ضئيلة".

وأضاف الرشق ان الوفد الفلسطيني "قد يغادر للتشاور في اي لحظة".

من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل ستواصل مقاطعة محادثات الهدنة التي تتوسط فيها مصر مع حماس حتى يتوقف اطلاق الصواريخ من غزة.

سياسياً أوضح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفد المفاوضات الفلسطينية في القاهرة أن الجانب الفلسطيني يرفض الشروط المسبقة مضيفا أنهم سيغادرون القاهرة غدا إذا تأكدوا أن الوفد الاسرائيلي لن يعود الا بشروط.



