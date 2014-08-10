20 ألف شخص استطاعوا الهرب من جبل سنجار

قال وزير حقوق الإنسان العراقي لرويترز اليوم الأحد إن مسلحي تنظيم داعش قتلوا 500 على الأقل من الأقلية الإيزيدية في العراق خلال هجوم شنوه في شمال البلاد.

وأضاف الوزير محمد شياع السوداني أن المسلحين دفنوا بعض الضحايا أحياء، بما في ذلك عدد من النساء والأطفال وأسروا 300 امرأة .

وقال "لدينا أدلة قاطعة حصلنا عليها من الإيزيديين الناجين من الموت وكذلك صور لمواقع الجرائم تظهر بصورة لا تقبل الشك أن عصابات داعش قد أعدمت ما لا يقل عن 500 من الإيزيديين بعد دخولها سنجار."

وبلدة سنجار موطن الإيزيديين منذ القدم وسيطر عليها المقاتلون السنة الذين يصفون الإيزيديين بأنهم "عبدة الشيطان".

وأضاف السوداني: "بعض الضحايا ومن ضمنهم نساء وأطفال دفنوا أحياء في مقابر جماعية متفرقة في منطقة سنجار وأطرافها."

واضطر عشرات الآلاف من الإيزيديين والمسيحيين إلى الفرار مع تقدم التنظيم -الذي أعلن قيام خلافة في أجزاء من العراق وسوريا - إلى مسافة 30 دقيقة بالسيارة من أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.