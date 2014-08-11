الأمم المتحدة: على الجيش العراقي الابتعاد عن السياسة

طالبت بعثة الأمم المتحدة في بغداد القوات الأمنية العراقية بالابتعاد عن التدخل في عملية الانتقال السياسي الذي تمر به البلاد، بعد تكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة البلاد بدلاً من المالكي.

وقال بيان نقلاً عن رئيس البعثة في العراق نيكولاي ملادينوف إنه "ينبغي أن تبتعد قوات الأمن العراقية عن الإجراءات التي يمكن أن ينظر إليها وكأنها تدخل في المسألة المتعلقة بالانتقال الديموقراطي للسلطة السياسية".

وتأتي تلك التصريحات في وقت انتشرت قوات موالية لنوري المالكي في العاصمة العراقية بغداد، وقالت الشرطة العراقية إن قوات خاصة موالية للمالكي انتشرت في مواقع استراتيجية في بغداد، بعد أن ألقى كلمة صارمة في التلفزيون أشار فيها إلى أنه لن يرضخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته الفوز بفترة ثالثة برئاسة الحكومة.

وقالت عدة مصادر شرطية أيضا إن القوات انتشرت أيضا عند المداخل الرئيسية للعاصمة.