العاهل السعودي يلتقي السيسي وغزة في مقدمة الاهتمامات

اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جدة مساء أمس.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع تم من خلاله، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الـمحتلة والجهود المبذولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت أن خادم الحرمين الشريفين قلد في نهاية الاستقبال، الرئيس السيسي قلادة الملك عبدالعزيز التي تمنح لكبار قادة وزعماء دول العالم الشقيقة والصديقة تكريماً له.

يذكر أن الرئيس المصري السيسي وصل إلى جدة في وقت سابق من مساء اليوم، في زيارة للسعودية. وكان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.