ترحيب دولي بانتخاب رئيس وزراء جديد في العراق

هنأت الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي، في حين قوبل انتخابه باعتراض من قبل رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي.

وكتب بريت ماكغورك الدبلوماسي المكلف بشؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الأميركية على حسابه على تويتر "إن الولايات المتحدة مستعدة لتدعم كليا حكومة وحدة وطنية جديدة خاصة في محاربتها تنظيم الدولة الإسلامية".

وتابع ماكغورك "نهنئ حيدر العبادي على تعيينه وندعوه إلى تشكيل حكومة ووضع برنامج ببعد وطني في أسرع وقت ممكن".

كما اتصل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس العراقي ليعبر عن دعم بلاده لموقفه وموقعه كضامن للدستور، ومشيداً بتكليف العبادي.

ورحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، بقرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، تكليف حيدر العبادي برئاسة وزراء العراق خلفا لرئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي. وقال متحدث باسم آشتون، في بيان: "نرحب بقرار الرئيس العراقي ترشيح حيدر العبادي رئيسا لوزراء العراق خلفا لنوري المالكي".

ووصف المتحدث هذا القرار بـ"الخطوة الإيجابية في التمشي الدستوري نحو تشكيل حكومة جديدة"، وقال: "نشجع رئيس الوزراء المعين وجميع قادة السياسة العراقية على تكثيف الجهود من أجل تشكيل حكومة جديدة شاملة وضامنة للوحدة الوطنية وقادرة على معالجة الأزمة الحالية".

العبادي يدعو لتوحد العراقيين.

إلى ذلك هنأ المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم العبادي بتكليفه تشكيل الحكومة.

من جهته دعا رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي العراقيين إلى التوحد ضد الحملة الهمجية التي يشنها مسلحو الدولة الإسلامية، الذين سبب أحدث اجتياح لهم شمال البلاد قلقاً في الداخل والخارج.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي بعد أن كلفه الرئيس فؤاد معصوم بتشكيل حكومة إن على الجميع أن يتعاون للوقوف ضد الحملة الإرهابية التي تشن على العراق وإيقاف كل الجماعات الإرهابية.

وكان متحدث كشف في وقت سابق اليوم الاثنين أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم كلف رسمياً حيدر العبادي نائب رئيس البرلمان بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وتم ترشيح العبادي من قبل التحالف الوطني العراقي، وهو تحالف شيعي رئيسي، حيث أعلن التحالف أنه رشح نائب رئيس البرلمان حيدر العبادي لرئاسة الوزراء.