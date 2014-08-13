اغتيال رئيس مديريه الأمن الوطني بليبيا رميا بالرصاص

اغتيل ظهر اليوم الثلاثاء العقيد محمد سويسي مدير مديرية أمن طرابلس الليبية من قبل مسلحين بضواحي المدينة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

كما أكدت مصادر أن اغتيال العقيد سويسي ، تم بالطريق الساحلي أثناء عودته من منطقة تاجوراء بعد حضوره اجتماعا بالمجلس البلدي تاجوراء.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا بعد ظهر الثلاثاء مدير أمن العاصمة الليبية طرابلس العقيد محمد سويسي بعد أن أمطروه بوابل من الرصاص شرق العاصمة، عقب خروجه من اجتماع أمني في منطقة تاجوراء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن "مسلحين مجهولين أمطروا العقيد محمد سويسي وأردوه قتيلاً بعد خروجه من اجتماع أمني مع المجلس البلدي لمنطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس بالرصاص". وقال إن العقيد سويسي أصيب بعدة رصاصات.

وأشار إلى أن "الجناة اختطفوا اثنين من مرافقي العقيد سويسي إلى مكان مجهول".

