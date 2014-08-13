البرلمان الليبي يقر انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

صوّت مجلس النواب الليبي، في جلسة اليوم الثلاثاء، المنعقدة في طبرق، على بند انتخاب رئيس الدولة، حيث تمّ التصويت بالإجماع على مقترح انتخاب الرئيس المباشر من الشعب و اسقاط مقترح تعيين الرئيس من قبل مجلس النواب.

وبلغت عدد الأصوات المؤيدة لآلية الانتخاب المباشر عبر الاقتراع الشعبي 141 صوتا.

وتوافق معظم النواب على هذا القرار منذ أمس الاثني. وأحال المؤتمر الوطني العام السابق آلية انتخاب رئيس الدولة إلى مجلس النواب، بعد خلافات حادة بين أعضائه حول اعتماد توصيات لجنة فبراير، حيث أصر الإسلاميون على انتخاب البرلمان لرئيس الدولة، بينما فضل التيار المدني انتخاب الشعب.

ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر ديسمبر القادم ليتم لأول مرة في تاريخ ليبيا انتخاب رئيس للدولة من قبل الشعب مباشرة.

وكانت لجنة فبراير في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قد اوصت ضمن قراراتها بأن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، غير أن المؤتمر جمد القرار، وأحاله إلى مجلس النواب للفصل فيه، ليتم اختيار آلية انتخاب أول رئيس لليبيا بعد الثورة.