السعودية تسلم 100 مليون دولار لمركز مكافحة الإرهاب

تبرعت السعودية، اليوم الأربعاء، دعماً للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بـ100 دولار.

وقام السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير والمندوب لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بتسليم المبلغ إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.

وقال السفير الجبير في تصريحات خلال مراسيم التسليم إن المملكة تقدم دعماً لدول في المنطقة وخارجها لمحاربة الإرهاب، وتؤكد أن الدين الإسلامي بريء مما يقوم به الإرهابيون، موضحاً أن هيئة كبار العلماء في السعودية ترفض الفتاوى التكفيرية.

وأوضح أن هذا التبرع ينبع من حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز جهود في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الإرهاب شر لا بد من إزالته من العالم عبر الجهود الدولية.

بدوره قال المعلمي إن السعودية تشعر بالتزام قوي تجاه العمل الدولي عبر الأمم المتحدة، وإن هذا المركز هو الدولي الوحيد في العالم الذي لديه شرعية لمحاربة الإرهاب، وهو يحارب الفكر الذي يقف وراء ظاهرة الإرهاب.

