مفاوضات متواصلة في القاهرة بشأن الهدنة بغزة

أفادت مصادر من القاهرة، بأن مساع حثيثة تبذل لإبرام تهدئة جديدة في قطاع غزة، وفي هذا الإطار وصف رئيس الوفد الفلسطيني في القاهرة عزام الأحمد الموقف الإسرائيلي بأنه غير مطمئن.

وقال الأحمد إن إسرائيل تريد فرض شروطها وتتصرف كأنه لا يوجد اتفاقيات سابقة، معتبرا أن إسرائيل تريد البدء من نقطة الصفر وأنها تفاوض بعقلية تسيطر عليها فكرة الانقسام.

وأكد الدكتور شوقي العيسة وزير شؤون الاسرى الفلسطينيين في حديث سابق مع "الحدث" أن الوفد الفلسطيني الموحد في مفاوضات القاهرة لن يتنازل عن أي حق من حقوق الشعب الفلسطينيين.

